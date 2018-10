A cura della Redazione

Dopo il Grande Progetto Pompei, ecco il Grande Progetto Vesuvio. Lunedì 15 ottobre, alle ore 10,30, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, al Palazzo Mediceo di Ottaviano, interverrà il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa. Verrà presentata la rete sentieristica e di fruizione sostenibile del Parco.

Nell’estate 2017 vasti incendi di natura dolosa hanno determinato forti impatti sul patrimonio di biodiversità che caratterizza l'ecosistema del vulcano ed una maggiore suscettibilità del territorio ai fenomeni di dissesto idrogeologico, danneggiando e compromettendo anche i livelli di fruizione dell’infrastruttura verde dell’area protetta.

Due mesi dopo tale evento, il Direttivo dell’Ente Parco - guidato da Agostino Casillo - varò il Grande Progetto Vesuvio, un programma strategico triennale con lo stanziamento di risorse proprie per circa nove milioni di euro, di cui la riqualificazione della rete sentieristica e di fruizione rappresentano un asse fondamentale. Per la progettazione degli interventi, l’Ente Parco si è avvalso dell’assistenza tecnica e specialistica di Sogesid Spa, società in house del Ministero dell’Ambiente.

Nella corso della conferenza stampa sarà presentato l’esito del lavoro del team di progettazione che ha realizzato un masterplan complessivo degli interventi sull’intero territorio del Parco: sentieri, ciclovie, ippovie, info point e porte del Parco. Inoltre, saranno approfonditi i primi tre progetti esecutivi facenti parte del lotto I di interventi che verranno prioritariamente realizzati.

