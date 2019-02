A cura della Redazione

È ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità fino alle ore 18 di domenica 3 febbraio. Il livello è arancione su penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; giallo sulla restante parte del territorio.

In particolare, potrebbero verificarsi frane e allagamenti, come già accaduto sulla Statel Agerolina e in via Ripuaria, a Castellammare, dove è esondato il fiume Sarno.

Domenica il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, in attenuazione dalla serata.