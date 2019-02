A cura della Redazione

Esonda il fiume Sarno. La pioggia insistente ha provocato a Castellammare di Stabia l'esondazione del corso d'acqua. Abitazioni e aziende sono state allagate dal fango e dall'acqua che hanno superato gli argini del fiume e si sono riversati nelle strade, causando disagi agli abitanti, costretti a chiedere soccorsi ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per poter uscire di casa.

Molte le famiglie intrappolate in casa; sono giunti volontari per portare generi di prima necessità alle famiglie raggiunte con mezzi anfibi. É stata trascinata sull'arenile anche la carcassa di un vitello morto, probabilmente gettato nel fiume dal proprietario dell'animale; gli è stato tagliato il lobo dell'orecchio per evitare di risalire al titolare dell'animale morto.

I cittadini protestano, avendo chiesto a più riprese che alla foce venga attivata la griglia per impedire lo sversamento dei rifiuti.

Si moltiplicano sul web gli appelli al ministro dell'Ambiente per il dragaggio e per rinforzare gli argini. (Ansa)