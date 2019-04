A cura della Redazione

Il liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata a Bruxelles in visita al Parlamento Europeo.

La delegazione, formata da preside Benito Capossela, da alcuni professori e dagli studenti più meritevoli è stata ricevuta da Veronica Manfredi, della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.

L’occasione della visita è stata fornita da una lettera che i presidi di quattro istituti scolastici, Pitagora-Croce di Torre Annunziata, Virgilio Marone di Meta di Sorrento, Tito Lucrezio Caro di Sarno e l' ITCG - L.sc. "Leonardo Da Vinci" di Poggiomarino, hanno scritto al Direttore Generale Ambiente della Commissione Europea, Daniel Calleja Crespo, per denunciare lo stato inquinamento del fiume Sarno e per invitarlo alla grande manifestazione programmata per il 7 giugno 2019, organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’inquinamento del Sarno e sulla necessità di una sua bonifica non più procastinabile.

La risposta, datata 3 aprile, non si è fatta attendere. “Gentile Dr Capossela – scrive Vertonica Manfredi della Direzione Generale Ambiente Commissione Europea -, l'ufficio del mio Direttore Generale, il Dr Daniel Calleja Crespo, mi ha appena trasmesso la Vs lettera. Sarò lieta di ricevervi domattina, dalle 10.30 alle 11.00 in avenue de Beaulieu 5 - 1160 Auderghem”.

All’appuntamento era presente anche il parlamentare europeo napoletano Andrea Cozzolino, il quale ha fatto anche da cicerone alla nutrita delegazione torrese.