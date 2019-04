A cura della Redazione

“A nuoto nei mari del globo, per un mondo senza barriere e senza frontiere”, è l'iniziativa promossa da Salvatore Cimmino, nuotatore disabile nativo di Torre Annunziata (Na), che si pone tra gli obbiettivi anche quello di rimuovere ogni tipo di barriere, varando politiche idonee alla conduzione di una vita indipendente per le persone con disabilità.

Per festeggiare l’adesione dei comuni di Torre Annunziata e di Massa Lubrense al PEBA, (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), l’11 maggio prossimo, ci sarà una traversata a nuoto da Massa Lubrense a Torre Annunziata.

"Questa iniziativa - commenta Cimmino - si prefigge un ulteriore importante obiettivo, quello di riuscire a organizzare una rete di aiuti destinati alle persone con disabilità della regione del Kivu, (Repubblica Democratica del Congo ndr). In questo territorio martoriato dalle guerre vivono tanti bambini per i quali è necessario raccogliere latte nutrizionale"

Per raccogliere i fondi necessari Il 12 maggio, Lorenzo Porzio e Ivana Čanović, rispettivamente direttore d’orchestra e cantante lirica di fama mondiale, insieme alle attrici Claudia Natale e Roberta Amoroso si esibiranno in concerto a Massa Lubrense nella Cattedrale SS Maria delle Grazie.

Infine lunedì 13 maggio avrà luogo un convegno presso il Tribunale di Torre Annunziata, nella Sala Giancarlo Siani, intitolato “Un Ponte per superare insieme le barriere. Persone al servizio delle Persone”.

"Un ringraziamento particolare - coclude Cimmino - va all'on. Lisa Noja e all’on. Umberto Buratti per il sostegno e la vicinanza e all’Associazione Luca Coscioni, di cui faccio parte, che patrocina l’evento e mi sostiene da sempre in prima fila per l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità".

Il 7 maggio prossimo, dalle ore 14,30 alle ore 15,30, presso la saletta di Montecitorio in Roma, conferenza stampa di presentazione dell'evento. Interverranno l’on. Lisa Noja e l’on. Umberto Buratti del Gruppo PD, Vincenzo Ascione, Sindaco di Torre Annunziata, Antonio Mosca, Assessore all’Urbanistica di Massa Lubrense, Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, Vittorio Ceradini, consigliere dell’Associazione Luca Coscioni, Salvatore Cimmino, ideatore del Progetto “A nuoto nei mari del globo”.