A cura della Redazione

Il sindaco di Torre Annunziata Ascione ad Emmendingen ospite della cittadina tedesca.

Come avevamo preannunciato in un precedente articolo, il sindaco della cittadina tedesca Stefan Schlatterer, in occasione dei 35esimo anniversario di gemellaggio con la città inglese Newark-on-Trent, aveva invitato alla cerimonia anche il sindaco oplontino, vista l’amicizia ormai ventennale tra Emmendingen e Torre Annunziata grazie all’iniziativa dell’italo-tedesco Oscar Guidone, assessore alla Cultura della cittadina tedesca.

Ascione è stato accolto con tutti gli onori dal sindaco Schlatterer. Dopo gli interventi dei due sindaci gemellati, ha preso la parola il primo cittadino di Torre Annunziata. «Complimenti a tutti voi – ha esordito -, è stata veramente un’esperienza esaltante. Mi avete riempito il cuore di gioia. Ho seguito con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto. Grazie all’intuizione dei nostri padri di realizzare un’Europa unita, da più di 75 anni viviamo in pace. E grazie ad Oscar Guidone le città di Torre Annunziata e di Emmendingen sono ormai gemellate nei fatti. Da tempo c’è un rapporto continuo di amicizia, di amore e di pace. E credo che questa esperienza dovrebbe essere significativa per tutti i nostri rappresentanti politici: con l’unione c’è pace e sviluppo».

Poi Ascione esprime meraviglia per il fatto che ad Emmendingen non ha incontrato forze dell’ordine, né genedarmi, né militari. «Ecco, questo è il simbolo della pace e dell’unione tra i popoli – conclude -. Complimenti ancora e grazie per averci voluti qui».