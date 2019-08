A cura della Redazione

Il sindaco Vincenzo Ascione ad Emmendingen ospite della cittadina tedesca.

L'anno prossimo ricorre il ventennale di “amicizia” tra le due città e così il sindaco tedesco Stefan Schlatterer, in occasione dei 35 anni di gemellaggio tra la cittadina tedesca e quella inglese di Newark-on-Trent, ha invitato ad Emmendingen anche il primo cittadino di Torre Annunziata.

Molto soddisfatto l’assessore alla Cultura tedesco, Oscar Guidone di origini torrese. «E’ la prima volta in venti anni – afferma - che un sindaco oplontino viene in Germania nella città dove faccio l’amministratore da tantissimo tempo. Per me è un piacere ed un onore allo stesso tempo. Tutti conoscono il legame che ho con Torre Annunziata, dove ogni anno, per più di una volta, vengo insieme a comitive di tedeschi per fare visitare la bellezza di questi luoghi. Approfitto per dirvi – conclude Guidone - che il 1 novembre nella chiesa del Carmine ci sarà un concerto di beneficenza con l’esibizione della big band tedesca Black Forest Tigers. Vi aspetto lì numerosi».

Spendere parole su Oscar Guidone è alquanto superfluo, perché tutti a Torre Annunziata, come pure ad Emmendingen, conoscono bene il personaggio. Da giovanissimo portiere della squadra locale del Savoia, a 23 anni emigra in Germania dove mette su famiglia. Ma il suo cordone ombelicale con la cittadina oplontina non viene mai reciso (a Torre ha ancora una casa dove viene a villeggiare). Turisti tedeschi in visita nelle nostre zone, e torresi ospiti ad Emmendingen. Infatti nella cittadini tedesca più di una volta si sono esibiti artisti locale. Ne ricordiamo uno per tutti: la band folkloristica ‘O Pazzariell. Inoltre la pasta Setaro, storico brand di Torre Annunziata, è stata al centro di moltissime iniziative organizzate dal vulcanico assessore italo-tedesco ad Hemmendingen. Il quale ha anche fondata l’Associazione “Torresi nel Mondo” che vanto più di 10 mila iscritti.

Insomma, il nostro amico Oscar è senz’altro il trait d’union tra l’Italia e la Germania, il migliore “ambasciatore” che Torre Annunziata potesse avere in terra teutonica.