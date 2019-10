A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione fino alle ore 16:00 di martedì 1 ottobre, nelle seguenti zone del comune di Torre Annunziata:

Via Vittorio Veneto, Via Elena, Via Margherita Di Savoia, Via Sepolcri, Via Principio, Corso Vittorio Emanuele III, Corso Garibaldi, Via Castello, Via Fortuna, Via Sambuco, Via De Simone, Via Molini Idraulici, Via Plinio, Via Roma, Via Cavour, Via Commercio, Via G. Murat, Via Oplonti, Via Mazzini, Via Dogana, Via Terragneta, Località Rovigliano ed in tutte le traverse della zona