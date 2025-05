A cura della Redazione

I tifosi del Napoli di Torre Annunziata non abbonati a Dazn dovranno accontentarsi della radiocronaca della partita Napoli-Cagliari, visto che il maxischermo offerto dalla Città Metroplitana di Napoli, e richiesto dall’amministrazione comunale, non sarà installato.

Il motivo? In giro sono circolate molte voci al riguardo, ma il vero motivo è che le forze dell’ordine hanno consigliato al sindaco Corrado Cuccurullo di soprassedere in quanto, a causa della scarsità di uomini, molti dei quali dirottati a Napoli, non avrebbero potuto garantire la piena sicurezza all’evento.

Per lo stesso motivo anche altri Comuni hanno dovuto fare marcia indietro.

Intanto il Comando di Polizia Locale ha predisposto per l’occasione la presenza di due pattuglie di agenti municipali che presiederanno il territorio fino a mezzanotte, mentre altri due agenti saranno presenti nella sala controllo telecamere per monitorare costantemente la situazione nelle strade a maggior afflusso di tifosi.

Le ultime su Napoli-Cagliari

Gli azzurri, primi a 79 punti (+1 dall'Inter, seconda, in trasferta a Como), sarebbero campioni d'Italia con un successo.

Stasera (venerdì 23 maggio) allo stadio Maradona di Napoli con inizio alle 20,45, la partita che potrebbe assegnare lo scudetto agli Azzurri di Conte.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Cagliari (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Deiola, Viola; Piccoli. All. Nicola.

Arbitro: La Penna, assistenti Giallatini e Colarossi, quarto ufficiale Marchetti, VAR Paterna, AVAR Abisso.

Napoli-Cagliari, partita decisiva per lo scudetto, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Per vedere il match basta scaricare l'app di Dazn su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il Timvision Box o console PlayStation e Xbox. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, la partita sarà visibile anche al canale 214 di Sky.