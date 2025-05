A cura della Redazione

Sono cominciati questa mattina i lavori di ripavimentazione delle strade a Torre Annunziata. Il piano, redatto dall’Amministrazione Comunale, prevede l’intervento su diverse arterie e marciapiedi. Lavori che proseguiranno per i prossimi tre mesi e che porteranno al restyling di una buona parte del territorio cittadino.

Il primo step di lavori è partito questa mattina con via Molini Idraulici e proseguirà, nei prossimi giorni, in via Ercole Ercoli, viale Raffaele Pastore, via Fosse Ardeatine, via Prisco.

Circa tre mesi di lavori che porteranno al rifacimento del manto stradale e, laddove necessario, anche dei marciapiedi.

“Stiamo lavorando per ripristinare il decoro delle strade e dei marciapiedi – spiegano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto –. Abbiamo redatto il piano sulla base dei sopralluoghi, individuando le aree con le criticità maggiori. Le strade interessante saranno calendarizzate e comunicate di volta in volta. Parte dell’intervento verrà realizzato nel centro storico, dove erano anni che non si interveniva”.