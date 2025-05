A cura della Redazione

Vi è capitato di andare a prendere il treno alla stazione della Vesuviana di via Paolo Boselli a Torre Annunziata? Se sì, sicuramente avrete imprecato perché sarete stati costretti a camminare per strada, con il rischio di essere investiti, visto che una buona parte dei piccoli marciapiedi è invasa da vegetazione infestante.

Certo, vi chiederete, i marciapiedi di via Boselli non sono gli unici impraticabili (sull’argomento abbiamo scritto più di un articolo), ma la cosa grave è che questa strada viene percorsa da centinaia di studenti e turisti, con questi ultimi in visita agli Scavi di Oplonti.

Tra le tante criticità che esistono in città inerente alla manutenzione del verde, ci sono delle priorità che dovrebbero avere una corsia preferenziale. E via Boselli è una di queste.

Vorremmo che questa nostra osservazione non fosse vista come una critica all’amministrazione comunale (il sindaco non può essere onnisciente), ma ci sono 24 consiglieri di maggioranza, la maggior parte dei quali residenti a Torre Annunziata, che potrebbero segnalare tali emergenze all'assessore di competenza. Anzi a qualche consigliere di maggioranza potrebbe essere affidata la delega alla “quotidianità” per segnalare disservizi e criticità a cui porre urgentemente rimedio.