Vietata la vendita dei sacchi neri su tutto il territorio cittadino. Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata e della società Prima Vera contro il sacchetto selvaggio e l’abbandono di rifiuti in strada.

Il Comune ha emanato un’ordinanza che, oltre a ribadire le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti, estende il divieto sul sacco nero, il cui uso era già vietato: da oggi viene ne viene vietata, su tutto il territorio cittadino, anche la vendita. Un divieto esteso a qualsiasi tipologia di sacco non trasparente, che non consente la corretta verifica dei rifiuti al loro interno.

“Questa ordinanza rappresenta un ulteriore tassello nella campagna che quest’amministrazione sta portando avanti insieme a Prima Vera per il corretto conferimento dei rifiuti – afferma l’assessore all’ambiente Daniele Carotenuto –. Abbiamo previsto sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori che continueranno ad usare e commercializzare questa tipologia di sacchi. Il nostro impegno contro lo sversamento illecito di rifiuti è totale. Un lavoro che con grande sacrificio e senso di responsabilità sta portando avanti l’ufficio Ambiente. Con l’ordinanza abbiamo anche ribadito concetti fondamentali per fare bene la differenziata. Utilizzare i sacchi biodegradabili per l’umido, non usare sacchi di plastica per i rifiuti di carta, conferire il vetro nei contenitori in maniera sciolta e non nelle buste”.