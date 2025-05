A cura della Redazione

La passione per la squadra del Napoli non ha confini né limiti.

La conquista del quarto scudetto degli Azzurri ha valicato i confini dell’Italia, toccando i Paesi europei e d’oltreoceano.

Sui social immagini di festa dei tifosi partenopei perfino in piazza Duomo a Milano. Al posto di "O mia bela Madunina" ecco “Un giorno all’improvviso” o “O surdato nnammurato”: una marea azzurra per una sorta di capodanno bis che è durato tutta la notte.

Senza confini e senza limiti, dicevamo. A Boscoreale stamattina la piccola Azzurra ha ricevuto il suo primo sacramento, il battesimo, nella chiesa dell’Immacolata Concezione. I genitori Luigi e Michela sono due tifosissimi del Napoli. Lo stesso nome dato alla piccola, Azzurra, la dice lunga sella fede di entrambi per la squadra partenopea. E allora come celebrare meglio questo quarto scudetto se non facendole indossare per la cerimonia di battesimo i colori del Napoli, con relativa maglietta e bandana?

“Cose da pazzi”, penserà chi non ha il sangue azzurro nelle vene. Cose normali, per chi tifa Napoli sin dal… primo vagito.

La piccola Azzurra, tra gli sguardi divertiti del parroco e dei fedeli, ha ricevuto così il battesimo, mentre dal fondo della chiesa si levava un timido grido “Forza Napoli”.