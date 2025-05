Si è spento questa mattina, giovedì 29 maggio, il prof. Michele Perfetto, 71 anni, funzionario comunale in pensione, studioso e appassionato di lingue antiche latino e greco.

Ho appreso la notizia qualche ora fa e sono rimasto profondamente colpito perché la mia amicizia con Michele risale a quasi trent’anni fa, dicembre 1995, quando per la prima volta sedetti tra gli scranni di Palazzo Criscuolo come consigliere comunale.

Nel 2001 Michele collaborò con me, come segretario, per sei lunghi anni quando assunsi la carica di assessore alle Finanze. Fu allora che, frequentandolo tutti giorni, scoprii la sua umanità, la sua signorilità, la sua sapienza, il suo prodigarsi per gli altri.

Michele non aveva fratelli né sorelle, e aveva perso padre e madre ancora giovane. Viveva da solo ed anche per questo dava un grande valore all’amicizia, che coltivava giorno dopo giorno per non vederla mai appassire. Gli piaceva la vita mondana, frequentare amici, giocare a scopone e partecipare a tornei. Ultimamente non ci vedevamo più tanto spesso, ma i suoi “buongiorno amico” quotidiani non mancavano mai nei miei messaggi whatsapp.

Michele era un bonaccione, difficilmente lo vedevi arrabbiato. “Ogni arrabbiatura – mi diceva – ti toglie un giorno di vita, meglio prendersela con filosofia”. E con filosofia ha preso anche la sua malattia che in una settimana ha stroncato la sua vita. Michele è deceduto all’ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia, ricoverato qualche giorno fa per problemi epatici. Nessuno tra gli amici sapeva nulla delle sue precarie condizioni di salute, le aveva nascoste a tutti. Ed è morto da solo, con accanto una parente che si è presa cura di lui negli ultimi giorni della sua vita.

Ora lo piangono in tantissimi, coetanei ma anche moltissimi giovani, oggi valenti professionisti, che hanno preso lezione di latino e greco da lui durante la frequenza liceale. Infatti per la sua passione per queste due materie, ma anche per dedicare più tempo alla formazione di giovani studenti, Michele aveva scelto di lavorare part-time al Comune di Torre Annunziata.

L’ultimo messaggio pubblicato da Michele su Facebook risale al 12 maggio scorso: “Oggi ho alunni molto bravi che fanno a gara per ottenere voti sempre migliori. Sono contento di tutto ciò”. Questo era Michele, gioiva per la bravura dei sui allievi.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 30 maggio alle 9,30 presso la chiesa della Santissima Trinità.