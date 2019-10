A cura della Redazione

Sono stati avviati i primi due interventi urgenti per il risanamento del fiume Sarno, iniziative che si attendevano da anni e che costituiscono solo i primi passi di un percorso che grazie al Master Plan segnerà un momento di svolta cruciale per un intero territorio”.

Così la senatrice pompeiana in commissione Ambiente Virginia La Mura. “Ad inaugurare questa nuova fase - aggiunge - sono la rimozione dei rifiuti all’interno dell’Alveo Comune Nocerino a San Marzano (plastica, copertoni ed altri materiali di scarto per circa 11.000 kg finora raccolti) e la rimozione dei rifiuti dal Fosso Imperatore a San Valentino Torio. Luoghi che mesi fa abbiamo visitato insieme al ministro Costa per fargli rendere conto della drammaticità della situazione. Ed ora la risposta, solo la prima, che non solo darà un iniziale sollievo dall’inquinamento di queste aree, ma mitigherà da subito il rischio idrogeologico in quanto i rifiuti non formeranno più un tappo nelle sezioni di deflusso, l’acqua potrà quindi scorrere liberamente, fondamentale in questo periodo di forti piogge.

Il prossimo obiettivo - conclude la senatrice - riguarderà l’interruzione degli scarichi illeciti all’interno del fiume ad opera di poli industriali e privati, vero dramma che da anni inquina e deturpa l’intero alveo del fiume, il mare presso cui questo sfocia e contamina gli ecosistemi naturali. Da anni studio e lavoro intensamente alla risoluzione dei problemi dei Comuni attraversati dal fiume Sarno, uno dei più inquinati d’Europa, e sono orgogliosa che con il Movimento 5 Stelle e il ministro Costa abbia inizio una nuova e rivoluzionaria fase. Nulla tornerà più come prima”.