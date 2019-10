A cura della Redazione

Si avvicina la Festa del 22 Ottobre e come ogni anno, in questo periodo, avviene la potatura degli alberi lungo il percorso della processione.

Per evitare problemi al traffico cittadino, l'operazione verrà condotta di notte, dalle ore 22 di lunedì 7 ottobre alle ore 8 del giorno successivo. Per tale motivo è assolutamente vietato lasciare l'auto in sosta lungo i marciapiedi di corso Umberto I (dall'intersezione con via Gino Alfani) e corso Vittorio Emanuele III (fino all'intersezione con via Talamo). Per i trasgressori ci sarà la rimozione forzata con carro attrezzi.

La potatura interesserà anche la vegetazione presente in altre parti della città.