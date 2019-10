A cura della Redazione

Inizieranno venerdì 18 e termineranno domenica 27 ottobre i festeggiamenti in onore della Santissima Madonna della Neve. Due novità quest'anno: la sfilata di cavalli e carrozze con ballerini di musica popolare e il “Guinness World Record”, che consisterà nello sfornare 12.000 pizze in circa 14 ore. Poi gli eventi sul Molo Crocelle con il clou mercoledì 23 ottobre con l'attore comico napoletano Biagio Izzo. E la tradizionale processione del 22 ottobre lungo le strade cittadine, con partenza alle ore 10,00 dalla Basilica di piazza Giovanni XXIII della Pace.

Ecco il calendario degli eventi:

Venerdì 18 ottobre

Ore 17,00 – P.zza Giovanni XXXIII - Omaggio floreale del Sindaco alla Madonna nella Basilica Pontificia.

Sabato 19 ottobre

Ore 16,00 – Piazza Risorgimento.

Sfilata di cavalli e carrozze con ballerini di musica popolare. Partenza da piazza Risorgimento. Percorso: viale Manfredi, piazza Imbriani, via S. Alfonso de’ Liguori, via Veneto, traversa Maresca, via Simonetti, via Tagliamonte, c/so Umberto I, c/so Vittorio Emanuele III, via Cuparella, via Filippini, via Roma, viale Manfredi, piazza Risorgimento. Ore 19,30 – Accensione luminarie. Isola pedonale su c/so Umberto I.

Domenica 20 ottobre

Ore 11,00/24,00 - Molo Crocelle Pizza, amore e fantasia con “Guinness World Record”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Gruppo La Piccola Napoli”, con la partecipazione del food blogger torrese Giuseppe Imperatore, consisterà nello sfornare 12.000 pizze in circa 14 ore, per un nuovo record mondiale. Gran parte delle pizze verrà donata alle associazioni del territorio. Madrina dell’evento sarà la cantante/attrice Anna Capasso.

Ore 9,00/13,00 – via Gino Alfani

Mostra Mercato della Biodiversità, organizzata dalla Slow Food Vesuvio. Promozione e diffusione dei principi del cibo buono pulito e giusto presso l’intera area vesuviana.

Ore 18,30/21,30 – Palazzo Criscuolo

Proiezione del documentario “Le rughe del tempo” di Salvatore Sparavigna. Storie e immagini di una Torre Annunziata del passato, nel ricordo di quanti l’hanno conosciuta e la ricordano.

Lunedì 21 ottobre

Ore 18,00/21,00 – Palazzo Criscuolo. Incontro con le Autorità e la cittadinanza di Torre Annunziata per illustrare le attività dell’Associazione nel MAGMA TEATRO per l’anno 2019/2020.

Ore 19,30/24,00 - Molo Crocelle. Pizza e danza. Ristorazione organizzata dall’Associazione “Gruppo La Piccola Napoli”.

Ore 19,30/24,00 – Molo Crocelle - Esibizione scuole di danza cittadine.

Martedì 22 ottobre

Ore 10,00 – Solenne Processione. La Madonna della Neve, accompagnata dalle autorità civili e religiose, sarà portata a spalla dai pescatori torresi per le strade cittadine, che partirà dalla Basilica della Madonna della Neve, sita in piazza Giovanni XXIII della Pace.

Ore 18,30/21,30 – Palazzo Criscuolo

Proiezione del documentario “Le rughe del tempo” di Salvatore Sparavigna. Storie e immagini di una Torre Annunziata del passato, nel ricordo di quanti l’hanno conosciuta e la ricordano.

Ore 21,00 – piazza Ernesto Cesaro.

Esibizione dell’associazione “Ballo e canto sul tamburo – Madonna dell’Avvocata – A Paranza do tramuntan”.

Ore 19,30/24,00 - Molo Crocelle. Pizza, musica e animazione.

Pizza con l’associazione “Gruppo La Piccola Napoli”, artisti itineranti circensi, animazione per bambini e spettacolo del Mago Illusionista Vito La Sala. Musica con l’artista locale Hip Hop Calab. Tributo Pino Daniele Band del gruppo “Zero 81”, il repper Joseba e dj set Mastella (flash mob).

Mercoledì 23 ottobre

Ore 19,30/24,00 - Molo Crocelle. Pizza, musica e cabaret. Ristorazione organizzata dall’associazione “Gruppo La Piccola Napoli”.

Ore 19,30 - Presenta Cinzia Profita.

Ore 20,30 – Esibizione del rapper Paky-G.

Ore 21,30 – Spettacolo di cabaret con l’artista comico Biagio Izzo.

Ore 19,00/22 – Palazzo Criscuolo. Visite guidate al Museo dell’Identità con degustazione di dolci oplontini a cura dell’Archeoclub d’Italia-sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi. Spettacolo di musica popolare a cura di “Quelli della curva” nel chiostro di palazzo Criscuolo.

Ore 23,00 – Spettacolo pirotecnico.

Venerdì 25 ottobre

Ore 19,00/22 – Palazzo Criscuolo - Visite guidate al Museo dell’Identità con intermezzi recitativi e musicali, degustazione di dolci oplontini a cura dell’Archeoclub di Torre Annunziata. “Terme e sport nell’antica Oplontis” con i Rievocatori storici del Gruppo Storico Oplontino. Proiezione di un video sull’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Domenica 27 ottobre 2019

Ore 9,00 – Viale Cristoforo Colombo (Villa Comunale)

19° Meeting di auto e moto storici. La sfilata, con partenza da viale Cristoforo Colombo, si snoderà lungo via Marconi, Rampa Nunziante, via Alfani, via Gambardella, c/so Umberto I, c/so Vittorio Emanuele III, via Roma, piazza Imbriani, via Veneto, via Tagliamonte c/so Umberto I, via Prota, via Caravelli, via Alfani, Rampa Nunziante, via Marconi, ritorno a viale Cristoforo Colombo.

Venerdì 1 novembre 2019

Ore 18,30 – Santuario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine)

Chiusura festeggiamenti con la Grande Orchestra Black Forest Tigers. Spettacolo di beneficenza per la mensa dei poveri

Mostra “I Legni Parlanti”

Dal 20 al 27 ottobre 2019 – Palazzo Criscuolo, c/so Vittorio emanuele III, 293

Sabato e domenica: dalle ore 9,30 alle ore 19,30;

Lunedì, martedì e mercoledì: dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 13,30 alle 15,00

Giovedì: dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 13,30 alle 17,00;

Venerdì: dalle ore 9,30 alle 13,30.

Sculture tratte da legni erosi dalle mareggiate e dai boschi incendiati, dello scultore nativo di Torre Annunziata, Paolo Cibelli.