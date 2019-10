A cura della Redazione

Bella serata ieri sul porto di Torre Annunziata in occasione dei festeggiamenti civili della Madonna della Neve. Spettacoli per tutte le fasce di età: dai più piccoli con animazione di artisti circensi itineranti e il mago illusionista Vito La Sala, ai più giovani con i rapper, per finire poi con gli over con un tributo al grande Pino Daniele. Ha curato l'organizzazione l'agenzia Word Animation.

Il momento più coinvolgente, però, è stato quando un centinaio di giovani sono accorsi ai piedi del palco per ballare e cantare sotto le note del nuovo singolo “Destinazione America” del giovane talento YOSEBA che in sole 24 ore ha già raggiunto circa 8mila visualizzazioni.

E inoltre musica con il dj set Mastella, l’artista locale Hip Hop Calab (flash mob) e il gruppo “Zero 81”, che ha interpretato magistralmente brani di Pino Daniele.

Senza dimenticare la degustazione di pizze a cura dell’Associazione “Gruppo Piccola Napoli”.