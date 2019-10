A cura della Redazione

Si rinnova anche quest'anno il ricordo del miracolo delle castagne di don Bosco.

Presso la Casa Salesiana in via Margherita di Savoia di Torre Annunziata, il 1 novembre la Famiglia Salesiana promuove la festa del miracolo delle castagne a partire dalle ore 17.00 con giochi per i ragazzi. A seguire la messa ed al termine verranno distribuite le castagne a tutti i ragazzi presenti.

Si continuerà poi con la festa in cortile con musica popolare animata da "La Paranza do Tramuntan" e stand gastronomici.

Sarà inaugurata inoltre la mostra fotografica "90 anni di presenza Salesiana a Torre"

Questa è la prima iniziativa dei grandi festeggiamenti per i 90 anni di presenza Salesiana a Torre Annunziata. Il 4 novembre 1929 infatti per la prima volta i Salesiani arrivarono nella nostra città.