A cura della Redazione

La parrocchia del Sacro Cuore di Torre Annunziata diventa Chiesa Giubilare ed accoglie il quadro della Madonna della Neve.

Domani, venerdì 25 ottobre, l’icona della Vergine Bruna sarà portata in processione dalla Basilica Pontificia fino alla Parrocchia di via XXIV Maggio. Qui vi rimarrà fino a domenica 27 ottobre per poi fare ritorno, nel pomeriggio, nella Basilica di piazza Giovanni XXIII della Pace.

Il corteo di fedeli e prelati, con il quadro della Madonna portata a spalle dai pescatori, partirà dalla Basilica alle ore 17,00 di venerdì, con in testa la banda musicale. Attraverserà via De Simone, un tratto di corso Vittorio Emanuele III, corso Garibaldi, via Sepolcri, via Vittorio Veneto, per poi giungere a XXIV Maggio, sede della Parrocchia del Sacro Cuore.

La Chiesa sarà aperta ai fedeli 24 ore su 24 fino al ritorno della Madonna in Basilica nella giornata di domenica.