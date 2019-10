A cura della Redazione

Emilio Rez, il noto artista di Torre Annunziata, frontman del gruppo “La Genderia”, alle audizioni di Sanremo Giovani.

“Il 22 ottobre, a mezzanotte – ci dice a telefono da Sanremo -, ho avuto la convocazione, da parte dei dirigenti di Area Sanremo, a partecipare alle audizioni per Sanremo Giovani, dal 25 al 27 ottobre. Così sono partito e da ieri, 25 ottobre, sto vivendo un’esperienza bellissima e che mi porterò dietro per tutta la vita. Tengo a sottolineare che, se oggi mi trovo qui a Sanremo è perché dietro di me c’è la forza e l’energia del gruppo La Genderia che si sono lasciati trascinare nel vortice della mia vita, riaccendendola con una sana e genuina nonché pura luce, iniziando da Claudio Climaco che con un sorriso e un’incredula promessa è venuto l’anno scorso, in occasione del Pompei Pride, verso di me con un ipotetico cerino e ha riacceso con una bella fiamma i giorni della mia vita. A seguire tutti gli altri ovviamente, da Alex RAI, a Monica Russo, a Marco de Angeli e Ida de Luca. Insieme sono la forza e il motore della mia vita”.

Proprio ieri sera un bellissimo appuntamento al Nonsolocaffè Reload di Torre Annunziata con il gruppo creato da Emilio Rez, La Genderia che si è proposta in un pre party di Halloween e motivo di festa anche per il primo compleanno del gruppo oplontino.

Erano presenti tutti tranne lui, Emilio Rez, che purtroppo non ha potuto partecipare all'evento. “Non sapevo cosa fare – riprende Emilio -, ho molta stima per le ragazze del Nonsolocaffè, Milena, Annalisa e Rossella con cui, prima di avere un rapporto lavorativo, c’è una bellissima amicizia e non volevo metterle in difficoltà a due giorni dal debutto. Devo dire però che, data la situazione, tutti mi hanno spinto, dalle ragazze del Nonsolocaffè, che mi sostengono fortemente da dieci anni, al mio fantastico gruppo de La Genderia”.

Ricordiamo che l’artista oplontino è stato lanciato da Maurizio Costanzo e ha frequentato diversi salotti televisivi nazionali e internazionali, la sua hit Sei tremenda è stata lanciata anche in Spagna con una versione in lingua, ha collaborato con Ivan Cattaneo il quale ha scritto per lui Parlez moi d’amour contenuto nell’album Planetario e il suo EP Credici, in collaborazione speciale con l’artista violinista H.E.R, a due anni dall’uscita è nuovamente in classifica ITunes mentre, col gruppo La Genderia, ha lanciato un nuovo singolo, uscito il 18 ottobre, dal titolo Unione Europea (Benvenuti in Deutschland). Presto il videoclip.

Intanto la serata al Nonsolocaffe si è svolta al meglio, al microfono e al basso c’è stata Monica Russo, mentre i direttori musicali sono stati Alex RAI e Claudio Climaco che si sono cimentati in un live show e dj set con performance di basso e scratch col giradischi. Non ci resta che augurare il meglio al nostro artista oplontino Emilio Rez e un fortissimo in bocca al lupo per questa esperienza Sanremese con la promessa, da lui fatta, che non appena il palco del Nonsolocaffè sarà nuovamente disponibile per lui, ci regalerà un live show da capogiro.