A cura della Redazione

In occasione della commemorazione dei defunti, il Comando di Polizia Municipale di Torre Annunziata ha emanato un’ordinanza, a firma del capitano Enrico Ambrosetti, con alcune modifiche al transito veicolare e pedonale in Largo Cimitero.

Il dispositivo prevede nella giornata di sabato 2 novembre, dalle ore 7 alle ore 14,30, l’istituzione del senso unico di marcia in Largo Cimitero, dall’intersezione con via Sepolcri fino a quella con via Principio; l’istituzione del senso unico di marcia in Largo Cimitero, dall’intersezione con via Sepolcri fino a quella con via Principio, per i giorni 31 ottobre e 1 novembre, dalle ore 7 alle ore 16,30.

Inoltre sarà istituito, fino al 2 novembre, il divieto di sosta su ambo i lati di via Principio, tratto comprensivo tra l’intersezione con via Rovereto e l’intersezione con Largo Cimitero