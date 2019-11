A cura della Redazione

Sostenere la solidarietà sul territorio di Torre Annunziata. E’ questo lo scopo per il quale Domenico De Vito, amministratore della pagina facebook CASA SAVOIA, ha deciso di lanciare un’originale iniziativa per supportare la Mensa dei Poveri “Don Pietro Ottena”.

Sul circuito ebay sono state vendute all’asta le maglie di gioco autografate di calciatori torresi e non solo. E l’iniziativa ha ottenuto un buon successo di vendite, visto che sono stati raccolti quasi 1.500 euro. Di questi 1.200 euro sono stati consegnati a don Pasquale Paduano della Mensa dei Poveri, da spendere presso i Supermercati Sisa, mentre altri 280 euro sono stati donati all’Associazione Oplontorum, promotrice dell’acquisto di una lavastoviglie plastic free da regalare alla Mensa dei Poveri.

Ma vediamo quali magliette hanno riscontrato maggior successo tra gli utenti di ebay. La maglia di Monza del Savoia indossata nella finale ad Avellino, donata da Salvatore Pomodoro, è stata venduta a 300 euro. Quella di Alfredo Donnarumma (Brescia) è stata venduta a 280 euro, mentre quella di Ponzo del Savoia, donata da Alessandro Maresca, a 263 euro. 220 euro è stata la somma pagata per la maglietta di Ciro Immobile (Lazio), mentre un giubotto del Chelsea, di Domenico De Vito, è stato acquistato a 150 euro.

Hanno partecipato all’iniziativa anche l’arbitro Marco Guida, che ha messo all’asta la maglia dello Young Manchester (50 euro), l’assistente di linea Oreste Muto, con la maglia di Bruno del Pescara (30,49 euro), e la Zeus Sport che ha messo a disposizione le magliette di Frosinone e Salernitana.

Una curiosità: quattro delle magliette in vendita, tra cui quelle di Donnarumma e Immobile, sono state acquistate da Checco Agnello, grande tifoso del Savoia, da anni trasferitosi a Parigi. «Lo ha fatto per passione e l'amore per la sua città - afferma De Vito, molto soddisfatto per come è andata l'iniziativa - e sopratutto per la sua mamma che ancora oggi svolge servizio di volontariato nella Mensa. Un successo che è andato oltre le più rosee previsioni e di questo ringrazio tutti i partecipanti all’iniziativa. Intanto stanno arrivando altre nuove maglie da tutta Italia - conclude - e ci prepariamo quindi per una nuova e più entusiasmante raccolta in ottica Natalizia, compresa una cena di beneficenza con il Savoia di Mister Vitter, dove contiamo di mettere insieme oltre cento persone».

(Nella foto in alto, De Vito insieme a Immobile e Maniero)