A cura della Redazione

Anche Arev-od Ospitalità Diffusa ha partecipato all'iniziativa tenutasi l'altro giorno che ha visto numerose associazioni vesuviane incontrarsi presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

«Noi di AreV-OD - commenta l'avvocato Aldo Avvisati - abbiamo detto che ci siamo e intendiamo lavorare in sinergia con tutti coloro che hanno una visione "integrata" di sviluppo del Territorio vesuviano. Il Vesuvio non è solo un vulcano, non è solo il sentiero del "Gran Cono" ma, turisticamente ed economicamente parlando, è un insieme di attrazioni ed opportunità: cultura, escursioni, artigianato, eventi,degustazioni eno-gastronomiche, siti, archeologici, museali, d'interesse storico, culturale e paesaggistico, etc..Ma il Vesuvio è anche Mare con la Sabbia nera e con le tante proposte che la costa offre, appunto, la "Costa del Vesuvio"»..

«In questo momento continua Avvisati -, riconosciamo il Parco Nazionale del Vesuvio come una delle poche istituzioni pubbliche impegnate in un marketing territoriale che può costituire un volano di sviluppo turistico ed economico per l'intero territorio vesuviano (ed ancora di più lo sarà quando gli ulteriori sentieri saranno effettivamente percorribili). A tale proposito abbiamo chiesto nel corso dell'incontro al Presidente del Parco, Agostino Casillo, di impegnarsi nelle sue frequenti ed efficaci comunicazioni pubbliche (sui media, sui social etc.) a "dare visibilità", sempre di più e meglio, all'intera Comunità vesuviana, in tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue risorse».