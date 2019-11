A cura della Redazione

Apre “Capri Blu”, la pizzeria green al centro di Torre Annunziata. Ieri, domenica 10 novembre, l’inaugurazione alle ore 19,00 in corso Umberto I, angolo via Fusco.

Pizzeria e fritti, ma anche ristorazione mediterranea, aperta a pranzo e cena.

«“Brand Blu” è la società che gestisce “Capri Blu” – afferma Vincenzo Termolino, socio insieme a Francesco Matrone della nuova attività commerciale -. Attraverso la ristorazione ci prefiggiamo tre obiettivi: crescita sociale, qualità urbana e occupazione. Qui da noi si mangia bene ad un prezzo contenuto, accessibile a tutte le categorie sociali. Inoltre c’è il massimo rispetto per l’ambiente: utilizziamo un forno a gas e non a legna e la pizzeria è plastic free. Infine ci prefiggiamo di dare occupazione ai nostri giovani. Al momento qui da noi lavorano in otto, ma contiamo di allargare presto la nostra “famiglia”».

Ottanta posti a sedere in un ambiente simile ad un giardino caprese, con un pergolato di limoni (finti) in mezzo a colori azzurro-mare. L’atmosfera è onirica, ma l’aria è familiare ed accogliente.

Emiliano Corcione, di Trecase ma torrese di adozione, è il pizzaiolo. «Con me collaborano due assistenti – afferma -. Il menù è ricco di pizze gourmet, da quella con scarole, fior di latte e gherigli di noci, a quella con alici, provola piccante e pomodorino giallo. Poi c’è la pizza Capri Blu a mezzaluna, con ripieno di fior di latte, scaglie di parmigiano, rucola e pomodorini all’uscita».

Lo chef è Diogene Comeletto, cuoco di provata esperienza. «Un nostro piatto? Baccalà in tempura su letto di salsa alla bella donna (detto alla napoletana, baccalà alla puttanesca, ndr) e polpettine della nonna al ragù».

All’inaugurazione era presente anche il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. «La nota positiva che ci lascia ben sperare – dice – è il proliferare di attività commerciali sul nostro territorio. Imprenditori determinati e coraggiosi che credono nel futuro di questa città, nonostante gli ultimi spiacevoli episodi. L’amministrazione comunale è e sarà sempre affianco di chi investe le proprie risorse scommettendo sul rilancio sociale ed economico di Torre Annunziata. A tutti va il nostro augurio affinché la scommessa risulti vincente».

All’inaugurazione erano presenti decine e decine di persone che, pazientemente, hanno atteso il loro turno all’esterno dei locali per “visitare” la pizzeria. Nell’attesa gustavano alcune leccornie ascoltando le note musicali di un gruppo di musicisti.