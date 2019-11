A cura della Redazione

Primo Memorial “Gaetano Longobardi – Motori e Panorami” a Torre Annunziata.

Domenica 17 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, si terrà un raduno di auto d’epoca organizzato dall’Associazione “Gaetano Longobardi onlus”, con il patrocinio morale del comune di Torre Annunziata e della Pro Loco “Oplonti - Marina del Sole”.

L’Associazione si prefigge lo scopo di promuovere, attraverso iniziative sociali, lo spirito imprenditoriale, la passione per la cultura dell’auto e la conservazione del patrimonio motoristico storico, testimoniando - nel contempo - l’impegno speso su questi temi da Gaetano Longobardi, imprenditore del settore automobilistico.

Un uomo che si è fatto da sé. A soli 11 anni parte da solo in treno per andare ad imparare un mestiere, con una valigia di cartone ed una cassetta di attrezzi, regalo del suo compare di cresima. A Savona lo aspettano un mondo nuovo, quello dei motori, e il fratello maggiore, pronto a prendersi cura di lui.

Ingegnoso, intraprendente sottopone, ancor giovanissimo, la sua prima invenzione alla direzione della Fiat, che gli offre subito un posto di lavoro nell’azienda. Lui rifiuta la proposta perché il suo obiettivo è creare una propria attività nella città dove è nato. Riesce a mettere su la prima impresa a Pompei, poi a Torre del Greco e nel 1964, all’età di 28 anni, a Torre Annunziata. Ed è rimasto lì con i suoi ragazzi fino a poche ore prima della sua morte, il 16 novembre del 2018, a 82 anni.

«Mio padre amava le auto d’epoca – ci dice la figlia Maria -. Dopo una settimana di lavoro, la “musica” del rombo dei motori non lo abbandonava nemmeno nel giorno di festa. Per più di 30 anni ha organizzato, insieme ad altri appassionati come lui, raduni d’auto d’epoca, in cui le auto erano le protagoniste assolute, le signore della domenica, da esporre, curare, ammirare ed ascoltare. Con la morte di mio padre rischiavano di scomparire anche i suoi ricordi. Per questo, insieme, e ai mie fratelli abbiamo dato luogo ad un’Associazione a lui intitolata. Sarà questo il modo per far rivivere il nostro “guerriero”, per ricordarlo a chi l’ha conosciuto e, ancor più, a chi ha avuto il privilegio di fare un pezzo di strada insieme a lui».

Ala realizzazione dell’evento collaborano il “Car Club Torre Annunziata”, con Bernardo D’Auria e Pasquale Carotenuto; “Auto da Sogno”, di Giuseppe Malvone; amici ed appassionati che da tanti anni coltivano questa grande passione.

PROGRAMMA DEL RADUNO:

Ore 9,00: accoglienza degli equipaggi a Torre Annunziata in via Tagliamonte. Saluto delle Autorità e della Pro Loco. Welcome coffee e consegna kit di iscrizione presso il ristorante Gika.

Ore 10,00: giro turistico della città delle auto d’epoca in corteo dal corso principale al panorama di Capo Oncino. Si percorreranno corso Umberto I, corso Vittorio EmanueleIII, piazza Nicotera, via Porto, via Caravelli, via Prota.

Ore 11,00: posizionamento espositivo delle vetture nei giardini di Villa Tiberiade. Presentazione delle auto e degli equipaggi a cura del giornalista sportivo Lucio Pengue di Radio Kiss Kiss.

Ore 11,30: proiezione video. Foto e consegna degli attestati di partecipazione agli equipaggi.

Ore 12,30: buffet di degustazione dei prodotti tipici del territorio vesuviano.

Ore 13,30: premiazione dell’auto più antica e dell’auto che viene da più lontano, saluti e chiusura della manifestazione.