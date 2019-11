A cura della Redazione

Senza soste la mobilitazione delle 75 scuole del territorio vesuviano per sollecitare la bonifica del fiume più inquinato d’Europa: il Sarno. Lo scorso 7 giugno, in collaborazione con le associazioni ambientaliste e sportive, furono raccolte migliaia di firme per sollecitare le Istituzioni e gli Enti preposti ad agire sollecitamente per il recupero e il disinquinamento definitivo del corso d’acqua che interessa un bacino di 39 comuni.

Un’intensa serie di manifestazioni, in questo versante, è in programma nei prossimi giorni con un filo conduttore unico: Symposium Internazionale “Salviamo il Sarno”, condotto da Derrick De Kerckove, direttore scientifico Media 2000. Si inizia venerdì 15 novembre, alle 15.30, nell’aula consiliare del comune di Sarno con un incontro sul tema “Salute e sicurezza ambientale sul territorio”. Sabato 16 alle ore 10.30 sarà il Liceo Statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata ad ospitare “Le Istituzioni per il Sarno”.

Il dirigente scolastico Benito Capossela introdurrà gli interventi dei sindaci di Torre Annunziata e Pompei Vincenzo Ascione e Pietro Amitrano, mentre gli studenti presenteranno il focus di apprendimento al quale parteciperanno Alessandro Pennasilico (già procuratore capo Tribunale di torre Annunziata), Domenico Pianese (ordinario di Costruzioni Idrauliche dell’Università Federico II di Napoli), Francesco Rodriguez (direttore generale Gori Campania), Osvaldo Cammarota (presidente ARCI Pesca), Rossano Ercolini (ZeroWaste Italia), Vincenzo Esposito (giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno), Raffaele Schettino (giornalista direttore del quotidiano Metropolis), Francesca Zazzera (Green Peace), Bruno Orrico (assessore al comune di Torre Annunziata), Renata Polverini (deputata della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti), Antonio Pentangelo (deputato), Valentino Grant (europarlamentare), Fulvio Buonavitacola (vice presidente Regione Campania).

Nel pomeriggio di sabato, alle ore 16.00, il terzo incontro a Scafati, nella Sala Don Bosco in piazza Vittorio Veneto, sul tema “Gli studenti per salvare il Sarno”.

Il Symposium Internazionale si chiuderà mercoledì 20 mattina quando il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, sempre al Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, incontrerà gli studenti protagonisti della campagna di sensibilizzazione in corso per la pulizia dell’arenile antistante lo stabilimento balneare “Il Risorgimento”.