Grande successo per le visite specialistiche organizzate da Nefrocenter in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Oltre 100 persone si sono sottoposte ai controlli specialistici a Corso Umberto I a Torre Annunziata.

Grazie ai centri AID di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Nola, LID di Napoli e CMM di Cava de Tirreni sono stati effettuati controlli gratuiti in quattro città del territorio.

I medici dei centri hanno effettuato lo screening della glicemia e una visita diabetologica.

Gli stand Nefrocenter, con all’interno medici specialistici e personale paramedico, infatti, hanno consentito a centinaia di persone di poter valutare il loro rischio diabete ed ottenere una consulenza gratuita relativamente agli stili di vita.

In alcuni casi, persone che non sapevano di essere a forte rischio, hanno effettuato i controlli medici e hanno avuto i primi consigli su come intraprendere il percorso per combattere il diabete. Il 10% delle persone che si sono sottoposte a controlli avevano tassi glicemici superiori alla norma, senza esserne consapevoli.

D’altronde, Nefrocenter, con oltre 50mila diabetici in cura, si è affermato come il primo gruppo in Italia per la cura delle malattie diabetiche.

A Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Nola l’iniziativa ha avuto un notevole successo, per il servizio offerto alla popolazione.

Alle visite gratuite organizzate dal gruppo Nefrocenter hanno partecipato numerosi medici specialisti, proprio per poter effettuare una prima diagnosi sullo stato di salute delle persone che si sono sottoposte agli esami.

Nefrocenter, la cui esperienza parte dalla ricerca, lavora alla prevenzione e alla cura del diabete. I medici negli stand hanno ribadito che una diagnosi precoce risulta fondamentale per instaurare un corretto piano di controllo della malattia. Inoltre, è stato sottolineato a coloro che sono già pazienti diabetici, come sia fondamentale eseguire periodicamente controlli per individuare e curare eventuali danni a diversi organi del corpo.