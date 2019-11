A cura della Redazione

Impegni inderogabili di governo hanno impedito al Ministro dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa di partecipare all’incontro “Le Istituzioni per il Sarno” in programma domattina alle 10.30 al Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata nell’ambito del progetto “Symposium internazionale salviamo il Sarno”. Il titolare del dicastero dell’Ambiente ha inviato un messaggio ai liceali torresi.

Care ragazze, cari ragazzi,

sono rammaricato di non essere con voi, di partecipare alla vostra iniziativa. Impegni di governo già programmati mi trattengono altrove, ma tutti voi sapete bene che ho posto il risanamento del fiume Sarno tra le priorità del mio mandato da ministro dell’Ambiente. Una questione che porto nel cuore, come ho nel cuore questo territorio che mi ha visto impegnato anche in passato come generale dei Carabinieri, nella lotta e nel contrasto agli illeciti ambientali.

Negli anni la questione del Sarno è stata affrontata in modo improprio, senza una regia, ecco perché abbiamo deciso di mettere in campo un masterplan, un progetto unico dove tutti i soggetti preposti lavorano al meglio – secondo le proprie competenze – in coordinamento con gli altri enti protagonisti del risanamento.

In questo percorso di rinascita ambientale voi giovani avete un ruolo fondamentale. Con la collaborazione dei vostri insegnanti, assieme ai vostri amici, nelle scuole, nelle associazioni, tra la gente, avete il compito di formarvi e di trasmettere a tutti coloro che vi circondano il concetto di educazione ambientale. Non è un percorso a breve termine, non è un obiettivo semplice, ma sicuramente sarà quello più efficace.

E’ con la cultura e il rispetto dell’ambiente che finalmente riusciremo ad invertire questa tendenza. Cominciamo a liberarci dalle plastiche usa e getta, quelle che intasano il nostro fiume malato e che poi ci ritroviamo in mare e sulle spiagge. Portiamo avanti assieme questa battaglia contro una cultura sbagliata, dove ciò che non ci serve viene abbandonato.

Ricordatevi, chi inquina il fiume Sarno sta attentando alla vostra salute, sta minando il vostro futuro, ecco perché chi avvelena l’ambiente deve andare in galera. Non abbiate paura di agire per l’ambiente. E’ una battaglia giusta, per la quale mi troverete sempre al vostro fianco. Ad maiora semper!

Sergio Costa

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare