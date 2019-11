A cura della Redazione

A partire dal 30 novembre la Comunità di Torre Annunziata della Chiesa Evangelica Luterana organizza i “Concerti dell’Avvento 2019”. Si tratta di una kermesse di altissimo profilo con la partecipazione di importanti personalità del panorama musicale internazionale.

L’obiettivo è quello di condurre idealmente per mano gli appassionati ed i fedeli lungo un percorso articolato in quattro tappe per arrivare alle soglie della Festa nel pieno dell’atmosfera natalizia. Le esibizioni si terranno tutte all’interno dell’edificio di culto, sempre alle ore 19.

Si comincia il 30 novembre con un concerto di Takeshi Tezuka (chitarra) e Yoko Takaki (pianoforte). La qualità di questi due musicisti è assoluta.

Tezuka è stato allievo in Spagna di Regino Sainz de la Maza, Narciso Yepes e José Luis González. Attualmente risiede a Tokyo, dove gestisce la sua scuola di chitarra spagnola. Ha tenuto concerti in tutto il mondo. È stato membro della giuria della Concorsi internazionali di chitarra provenienti da Giappone, Spagna, Turchia e Cile. Nel 2013 ha vinto il premio “Andrés Segovia Medal” della Fondazione Andrés Segovia de Linares.

Takaki ha iniziato gli studi musicali all’età di tre anni. A 10 anni si è trasferito a San Paolo del Brasile per studiare con i Maestri Amaral Vieira e Junko Yamakawa. Ha tenuto numerosi concerti in Giappone, Europa (Spagna, Italia, Germania, Francia, Croazia, Turchia), Argentina. Nel 2016 ha suonato il piano per programma di musica classica più popolare della televisione nazionale di Giappone

Il 7 dicembre è in programma un concerto di Antonio Sarnelli de Silva (baritono) e Paolo Scibilia (pianoforte). Sabato 14 dicembre sarà, invece, la volta di Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte).

Il 21 dicembre è prevista la manifestazione finale del progetto di inclusione sociale e culturale “+Kespaziogiovani”.Il pubblico avrà modo di verificare dal vivo i risultati ottenuti dai giovani del Laboratorio “Io In…canto”.

In collaborazione con l’Associazione “Ellipsis”, si terrà il concerto del Coro degli allievi che hanno seguito il laboratorio del Maestro Alberto Iannarelli.