Un operatore a domicilio per venire incontro alle esigenze di contribuenti con handicap o anziani.

E’ il servizio offerto dalla Publiservizi, società che gestisce la riscossione dei tributi del comune di Torre Annunziata, subentrata da qualche mese alla Soget.

Una novità nel panorama delle riscossione delle imposte, che ha trovato apprezzamento e riscontro positivo da parte della cittadinanza.

«Per le persone gravate da handicap o per coloro che hanno un’età superiore ai 75 anni – afferma un dirigente aziendale – è possibile da oggi, tramite una telefonata al call center al numero verde 800.222.121 prenotare un appuntamento a domicilio con un nostro operatore per chiarimenti relativi ad avvisi di pagamento o cartelle esattoriale». Infatti, proprio in questi giorni, i contribuenti stanno ricevendo gli “avvisi” per la tassa sui rifiuti (tari) anno 2019, pagabile in tre rate, ed è più che probabile che in questa fase qualcuno possa avere bisogno di qualche informazione in più.

Lo sportello Publiservizi è stato aperto il 14 ottobre scorso in viale Manfredi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Torre Centrale. Un ambiente molto accogliente, con sei postazioni attrezzate, un infopoint ed un’area di attesa molto ampia e confortevole (in tutto 160 metri quadrati). All’inaugurazione erano presenti il sindaco Vincenzo Ascione e il responsabile dell’Area commerciale Campania di Publiservizi, dott. Paolo La Scala. «Siamo estremamente soddisfatti della realizzazione dello sportello di Torre Annunziata – afferma il dirigente -. Un contesto professionale, un sistema digitale “eliminacode” e un gruppo di operatori altamente specializzati sono a disposizione degli utenti. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi per aver salvaguardato tutto il personale previsto dalla clausola sociale. Con Torre Annunziata Publiservizi conferma la volontà di investire nei territori in cui opera – conclude il dott. La Scala -, garantendo all’Ente elevati standard di qualità del servizio, e all’utente una cura ed una attenzione rispetto alle istanze presentate».