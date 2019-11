A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata entra a far parte dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Si tratta di un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare statistiche.

Il progetto vede coinvolti il Ministero degli Interni; l’Agenzia per l’Italia Digitale; l’Istituto Nazionale di Statistica; l’Associazione Nazionale Comuni Italiani; il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici; la Società Generale d’informatica in qualità di partner tecnologico.

«L’entrata in Anpr – spiega la dott.ssa Maria Rosaria Quartuccio, Posizione Organizzativa dell’Area 1 – rappresenta il raggiungimento di un traguardo prestigioso per l’Ente. Questo sistema semplificherà le operazioni inerenti cambi di residenza, immigrazione, emigrazione, censimenti e altro ancora. Consentirà, inoltre, ad altri Enti quali motorizzazioni, banche, Agenzia delle Entrate, Asl, ecc., di consultare in totale autonomia i dati dei nostri concittadini, facilitando gli accertamenti e le verifiche che, attraverso l’incrocio dei dati, si concretizzeranno in un’efficace attività di contrasto all’evasione fiscale. Inoltre –prosegue -, ci sarà anche un cospicuo risparmio economico dovuto alle non più necessarie corrispondenze con Comuni ed enti vari. L’Anagrafe Nazionale consentirà anche la consultazione di tutti i dati anagrafici sia da parte dei cittadini che di organi quali Procure della Repubblica, Prefetture, Ministeri e istituzioni nazionali.

Vorrei ringraziare i dipendenti dell’Ufficio Anagrafe – conclude la dott.ssa Quartuccio -, che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante traguardo per il comune di Torre Annunziata».