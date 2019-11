A cura della Redazione

25 novembre 2019: giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere. Per capire la drammaticità del fenomeno basta un dato: dal 2012 ad oggi, il numero di femminicidi ha raggiunto la spaventosa cifra di 868. Di questi, 94 si sono verificati nei primi otto mesi del 2019.

A Torre Annunziata questa mattina si è svolta al Pala Pittoni l’iniziativa “In volo per la libertà”, che rientra nell’ambito del progetto “Una Torre per le donne”.

Dopo la fiaccolata che ha visto coinvolti gli studenti delle scuole superiori del territorio, i partecipanti hanno affollato il Pala Pittoni, dove hanno avuto luogo le iniziative dedicate alla lotta contro la violenza di genere.

Presenti il sindaco Vincenzo Ascione; la consigliera comunale di Torre Annunziata con delega alle Pari Opportunità, Germaine Popolo; la direttrice dell’Associazione “Apeiron”, Anna Malinconico; il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Luisa Liguoro; l’amministratore delegato Givova, Giuseppina Lodovico; la consigliera della Regione Campania, Antonella Ciaramella; la consigliera metropolitana di Grosseto Olga Ciaramella.

«La violenza di genere si combatte con il rispetto – ha detto Popolo -. Laddove c’è rispetto c’è libertà». Il sindaco Ascione ha ricordato le condizioni di abbandono in cui si trovava qualche anno l’attuale Pala Pittoni e ha concluso il suo intervento affermando che “le cose incominceranno a cambiare quando capiremo che giornate come queste sono fondamentali per la nostra crescita».

Dopo gli interventi si è svolto un incontro di volley tra la Givova Fiamma Torrese e una rappresentativa femminile dell’Ordine degli Avvocati della città oplontina.

La manifestazione si è conclusa con la consegna di una targa ricordo alla cantante napoletana Monica Sarnelli, madrina dell’evento. L’artista ha deliziato il pubblico presente con le canzoni più note del suo repertorio e che fanno parte del suo show musicale “Amore e musica”.