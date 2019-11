A cura della Redazione

La società Gori informa che, a seguito di un guasto improvviso è stato necessario chiudere il flusso idrico per avviare l’intervento di riparazione, anche a tutela della pubblica e privata incolumità.

Si stanno verificando, pertanto, mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica nelle seguenti strade di Torre Annunziata:

Via Vittorio Veneto, Via IV Novembre, Via Arpaia, Via Dante Alighieri, Via Parini, Corso Umberto I, Corso Vittorio Emanuele III, Via Prota, Via Zampa, Via Fusco, Via Gambardella, Via Caravelli, Piazza Cesaro, Via Tagliamonte, Via Marconi, Via Gino Alfani, Via Maresca, Via Porto e relative traverse.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 16:00 del giorno 26-11-2019.

A tal proposito - segnala la Gori - che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.