A cura della Redazione

L'esplosione di 4 bombe carta nel giro di cinque giorni a Torre Annunziata ha indotto l'Osservatorio per la Legalità, sollecitato anche da diversi rappresentanti dell’associazionismo, della società civile e da numerosi cittadini, a convocare per martedì 3 dicembre presso Palazzo Criscuolo un incontro per decidere quali iniziative la città intende intraprendere.

"Considerato il crescente clima di tensione venutosi a creare a Torre Annunziata per i reiterati recenti episodi che hanno visto la città turbata da attentati, raid e intimidazioni - ha dichiarato il presidente Giovanni Taranto - , l’Osservatorio permanente per la legalità si fa portavoce della necessità di una forte iniziativa che coinvolga l’intera città per una risposta decisa a questo perdurante stato di cose. Abbiamo pertanto ottenuto dall’amministrazione comunale l’assenso all’utilizzo della Sala delle Armi di Palazzo Criscuolo per il pomeriggio di martedì 3 dicembre, dove, alle 18.00, potranno riunirsi i rappresentanti di tutte le associazioni e le istituzioni e le realtà presenti sul territorio, nonché tutti i cittadini che riterranno opportuno essere presenti, per decidere di concerto in quale forma esprimere, chiara e inequivocabile, la presa di posizione della città".