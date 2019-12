A cura della Redazione

Una manifestazione d’interesse per l’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Torre Annunziata di beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Martedì 10 dicembre, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha organizzato, presso la sede della Prefettura di Napoli, una conferenza durante la quale si discuterà dell’eventuale utilizzo e acquisizione dei beni confiscati.

«Il comune di Torre Annunziata – afferma l’assessore al Patrimonio, Emanuela Cirillo – attraverso l’approvazione di una delibera di giunta municipale, ha manifestato il proprio interesse ad acquisire undici beni, tra immobili e terreni agricoli, presenti sul territorio comunale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di destinare i beni confiscati alla realizzazione di servizi e progetti con finalità sociali e rivolti in maniera prioritaria alla fasce svantaggiate della popolazione. Oppure, in alternativa, utilizzarli per tamponare l’emergenza abitativa».

Si tratta, nello specifico, di due appartamenti in un condominio, un locale deposito e due negozi, tutti immobili siti in via Cavour; un appartamento in un condominio di via Agricoltori; un terreno agricolo in Contrada Ponte Zappella; due terreni agricoli in Contrada Torretta di Siena; due fabbricati industriali in via Torretta di Siena.