A cura della Redazione

Manutenzione ed adeguamento degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici di proprietà comunale.

La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di 55 mila euro.

«Il capitolo di spesa relativo agli interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici di proprietà comunale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola – non ha capienza per i lavori in questione. Pertanto, considerando l’anno scolastico già iniziato e l’imminente arrivo della stagione invernale, per coprire tale importante spesa abbiamo dovuto far ricorso ad un incremento degli stanziamenti pari a 55 mila euro che saranno coperti attraverso una variazione relativa al bilancio 2019 con prelievo dal fondo di riserva».