A cura della Redazione

Manutenzione straordinaria per il completamento dei lavori e la messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo “Parini-Rovigliano” di via Isonzo.

L’edificio scolastico in questione è attualmente inagibile a causa di forti infiltrazioni dai solai che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività didattiche, con il conseguente trasferimento della platea scolastica e del personale docente e non presso altre sedi.

«Durante l’esecuzione dei lavori – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola – sono state riscontrate ulteriori criticità, in particolare in prossimità dell’ingresso principale e della palestra annessa all’edificio. Si sono verificati, infatti, problemi come il distacco di intonaco dai solai, lo scrostamento della pittura delle mura e il deterioramento della recinzione perimetrale in ferro dell’intero edificio. Pertanto, occorre spicconare e rifare l’intonaco e pitturare gli ambienti, nonché rimuovere e sostituire l’attuale recinzione.

L’Ufficio Tecnico Comunale – conclude Ammendola – ha redatto una stima dei lavori per un importo pari a poco meno di 55 mila euro, somma che verrà prelevata dai residui del mutuo Cassa Depositi e Prestiti relativo al progetto esecutivo dei lavori relativi alla sostituzione degli infissi dell’allora III Circolo Didattico di via Isonzo».