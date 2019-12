A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata aderisce alla manifestazione “L’odio non ha futuro” di martedì 10 dicembre.

L’iniziativa, organizzata dal comune di Milano, insieme all’Associazione nazionale comuni italiani, ad Autonomie locali italiane e all’Unione province italiane, ha l’obiettivo di testimoniare la vicinanza delle Amministrazioni di piccoli, medi e grandi Comuni alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla prigionia nel campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi sotto scorta dopo aver subito ripetute minacce antisemite.

«La storia della senatrice Segre e il suo impegno – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – rappresentano per tutti noi un esempio da seguire. Nel corso degli anni ha promosso campagne in favore dei diritti umani, sempre in prima linea nella lotta a qualsiasi forma di discriminazione. Liliana Segre ci ha insegnato a non restare indifferenti dinanzi all’imbarbarimento e alla violenza che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la storia del nostro Paese».

«Gli insulti e le minacce di cui è stata vittima la senatrice Segre – dice la consigliera comunale Giovannina Cirillo - sono un’ulteriore testimonianza del clima malsano che si respira in Italia in questo momento. Ecco perché il comune di Torre Annunziata parteciperà alla manifestazione di martedì 10 dicembre, per raccogliersi intorno alla senatrice Segre e prendendo in maniera decisa le distanze da coloro i quali fomentano l’odio».