Di nuovo emergenza idrica a Torre Annunziata.

A causa di una rottura di un tubo in via Vittorio Veneto, di fronte il bar della Palma, con la fuoriuscita copiosa di acqua che ha invaso la carreggiata, tutta la parte sud di Torre Annunziata, a partire da via Sepolcri, ha i rubinetti a secco. La rottura si è verificata intorno alle ore 03,00 di stanotte e tutt'ora il guasto non è stato ancora riparato.

L'acqua dovrebbe ritornare a sgorgare dai rubinetti intorno alle ore 12,00.

Neppure qualche giorno fa, a poca distanza in via San Francesco di Paola, durante i lavori alla condotta idrica, accidentalmente venne rotto un grosso tubo che creò una specie di geyser alto quasi 5 metri. Anche in questo caso la città rimase a secco per molte ore.