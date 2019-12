A cura della Redazione

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione al I.I.S. "G. Marconi" all'inaugurazione del corso ITS mobilità sostenibile mare. Presenti anche la Dirigente Scolastica Pasqua Cappiello e i coordinatori del corso prof. Marco Silvestro e prof. Vincenzo Rosario Mellone.

Dopo selezioni, dalla elevata affluenza, solo 20, come da bando, sono i partecipanti al corso di formazione che porterà i giovani diplomati e laureati a diventare tecnici Oceanografici, figura altamente richiesta nel mondo del lavoro. Lo si evince anche considerando i titoli di studio dei partecipanti al corso, infatti l’utenza è composto non solo da diplomati ma anche da laureati, che hanno preferito scegliere questo allettante percorso.

Docenti professionisti del settore, esperti in materie tecniche della scuola, docenti universitari e madrelingua compongono un interattivo staff di formazione intensiva, dedicato completamente agli studenti. Mediante l’utilizzo di laboratori e di esperienze su strumentazioni che poi verranno utilizzate a bordo nave, i discenti si preparano, con 1.145 ore di formazione, allo stage formativo che li catapulterà nel mondo del lavoro. Ben 655 ore di stage garantito, e diverse le aziende coinvolte tra le quali spicca il nome della capofila Next Geosolutions, azienda leader nel settore. Aziende del territorio torrese, che ha una storia del mare alle spalle, potranno contare ancora una volta su persone formate in quell’ambito che si affacciano sul mondo del lavoro.

Importante rilevanza data al Mare, all'ambiente e all'inquinamento in un periodo in cui il nostro mondo ne ha bisogno. Senso civico e rispetto dell'ambiente saranno i pilastri del corso.

Corsi di formazione specifica sono attivati anche presso il I.I.S. "G. Marconi" per il nuovo anno scolastico 2020/21 considerando la forte richiesta nel mondo del lavoro.

Quindi non solo un processo di formazione attiva, ma di navigator, ricoperto dall’intero staff.

Con un augurio dal Sindaco, dal Dirigente Scolastico, dai Coordinatori del corso e da tutti i docenti viene quindi inaugurato questo corso.