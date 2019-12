A cura della Redazione

E’ stata una bellissima pagina di storia per Torre Annunziata quella di oggi nella sede del Comune di via Provinciale Schiti. L’assegnazione della cittadinanza onoraria al giornalista Giancarlo Siani, barbaramente ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985, ha visto una massiccia partecipazione di studenti, società civile, giornalisti, personalità politiche nazionali e regionali, sindaci del Comprensorio, vertici delle forze dell’ordine, della prefettura e della magistratura, consiglieri comunali e assessori con in testa il sindaco Vincenzo Ascione. E non poteva mancare l’on. Paolo Siani, fratello di Giancarlo, con la sua famiglia.

Numerosi interventi hanno caratterizzato questa giornata indimenticabile per Torre Annunziata (la cronaca puntuale della manifestazione sarà pubblicata a breve). Riportiamo solo una sintesi dell’intervento del primo cittadino Vincenzo Ascione.

“Per i cittadini di Torre Annunziata, Giancarlo non è mai morto - ha detto con un filo di commozione Ascione -. Vive tra gli alunni del II Circolo Didattico a lui intitolato, vive nell’Aula consiliare “Giancarlo Siani”, vive in mezzo a noi e ai nostri giovani, esempio di coraggio e determinazione. Con la cittadinanza onoraria di oggi, Torre Annunziata si riconcilia con la famiglia Siani e, anche se con colpevole ritardo, si affranca di un debito morale nei confronti del giovane giornalista. Che nei suoi articoli, è bene precisarlo, non è mai stato contro la città. Io penso che da lassù oggi Giancarlo ci stia ascoltando e provi, in questo momento, la stessa emozione che proviamo tutti noi nell’annoverarlo tra i “figli” illustri della nostra città”.

Ottimi l'organizzazione ed il cerimoniale della manifestazione, con la giornalista Giovanna Salvati impeccabile nella veste di conduttrice.

Subito dopo, una folta delegazione si è trasferita in Villa Parnaso, dove è stata inaugurata la Panchina della Libertà di Stampa, realizzata dall'associazione culturale Leali delle Notizie.