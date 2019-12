A cura della Redazione

Il maestro di pugilato Lucio Zurlo di Tg2 Storie - Racconti della settimana. La storia del fondatore della Boxe Vesuviana, che da oltre 50 anni sforna campioni della boxe che si sono imposti e continuano a trionfare in Italia e nel mondo, sarà raccontata nel corso della puntata che andrà in onda sabato 14 dicembre alle 23.30 circa su Rai Due.

Una storia di sport ma anche di vita. La palestra di via Parini a Torre Annunziata non è solo, infatti, un centro d'eccellenza per la formazione di atleti - molti dei quali veri e propri talenti, su tutti Irma Testa - ma anche e soprattutto un avamposto sociale e di legalità, in uno dei quartieri, la Provolera, più degradati e caratterizzato da una recrudescenza criminale mai del tutto sopita, dove per i più giovani è facile farsi "attrarre" dal "fascino" della criminalità.

La palestra diventa dunque una sorta di rifugio per questi ragazzi, sottraendoli a pericolosi "influenze" ed indirizzandoli verso lo sport ed i suoi valori di lealtà, sacrificio, dedizione, rispetto verso se stessi e gli altri.