A cura della Redazione

Controlli gratuiti domenica mattina, 15 dicembre, nelle piazze di quattro città nell’ambito della campagna anti diabete del gruppo Nefrocenter.

E’ l’iniziativa messa in campo dal principale gruppo italiano nella cura e nella prevenzione delle malattie renali e del diabete, che a Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Nola metterà a disposizione il proprio personale medico specialistico.

Le persone interessate potranno sottoporsi gratuitamente allo screening della glicemia e al consulto con il diabetologo recandosi negli stand presenti nelle quattro piazze. Solo un mese fa, nell’ambito della Giornata Mondiale del Diabete, gli specialisti Nefrocenter hanno riscontrato che oltre il 10% delle persone sottoposte a controlli avevano, inconsapevolmente, un tasso glicemico elevato. Un dato che ha portato il gruppo, attraverso i suoi centri sul territorio, a promuovere un’altra data sempre nell’ambito della prevenzione che resta una delle principali mission di Nefrocenter.

A Castellammare di Stabia saranno i medici di AID Stabia ad occuparsi dei controlli in Villa Comunale, nei pressi della Cassa Armonica. A Torre Annunziata lo stand di AID Oplonti sarà posizionato in corso Umberto I all’altezza di via Vesuvio. A Nola, invece, i controlli saranno effettuati in piazza Principe Umberto dal centro AID Nola, mentre a Nocera Inferiore lo stand di AID Nocera sarà posizionato in piazza del Corso.

Tutti coloro che vorranno sottoporsi ai controlli potranno farlo dalle 9 alle 13 in maniera assolutamente gratuita.

Il gruppo Nefrocenter dal 2012 ha dato vita a una rete di ambulatori di dialisi con strutture all’avanguardia per offrire ai pazienti un’assistenza di qualità, efficiente e rapida.

Ad oggi il gruppo conta sul territorio nazionale 36 strutture sanitarie, di cui ben 24 centri di emodialisi, 6 centri di diabetologia, 2 centri di cardiologia, 1 centro di diagnostica per immagini, 1 centro di riabilitazione, 1 centro di neurologia e 1 laboratorio di analisi cliniche. I servizi sono erogati attraverso il SSN.