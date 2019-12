A cura della Redazione

Ritorna il presepe in Villa del Parnaso. Anche quest'anno il parco è illuminato con luci natalizie, anche se - bisogna dirlo - con addobbi meno belli dell'anno scorso. All'ultimo momento, infatti, le risorse destinate a Villa Parnaso sono state dirottate verso alcune scuole per problemi sorti in seguito al maltempo delle scorse settimane.

"Fino a dieci giorni fa - afferma il dott. Giuseppe Raiola, consigliere comunale con delega a Villa del Parnaso - non era previsto proprio nulla. Ma non potevamo lasciare il parco privo di addobbi natalizi, così mi sono messo alla ricerca di sponsor. Per fortuna alcuni imprenditori hanno accolto il nostro invito permettendoci così di dare un tocco di festa nel parco. A loro va il ringraziamento dell'amministrazione comunale".

Anche il presepe allestito all'interno del rudere della Villa è stato possibile grazie ad alcuni commercianti, ma soprattutto per la disponibilità di due custodi, Andrea Gallo e Umberto Ilardi, che insieme ad Alfredo Veneruso, hanno dato un tocco di natalità all'ambiente.