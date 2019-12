A cura della Redazione

E’ stata una giornata di vero divertimento per i bambini, quella di ieri domenica 15 dicembre, a piazza Ernesto Cesàro.

Allestito il “Villaggio di Elfi”, con gonfiabili, animazione, trucca bimbi, palloncini, postazioni letterine di Babbo Natale, zucchero filato, castello degli Elfi, art attrack trampolieri e folletti.

Complice anche la giornata quasi primaverile, la piazza è stata presa d’assalto da tantissimi bambini accompagnati dai loro genitori che hanno vissuto una mattinata all’insegna dell’allegria.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Piccoli Passi Grandi Sogni” di don Antonio Carbone, in collaborazione con il comune di Torre Annunziata, Assessorato alle Politiche sociali, retto da Martina Nastri.

Per l’occasione erano presenti anche il sindaco Vincenzo Ascione, il presidente del Consiglio Rocco Manzo, gli assessori Nastri e Bruno Orrico, il presidente della Commissione Politiche Sociali Mariagrazia Sannino, la consigliera comunale Germaine Popolo e il presidente della Confcommercio Giuseppe Manto.

In un’altra parte della città, in via Gino Alfani, è stata istituita l'isola pedonale con l'iniziativa Slow food, con la vendita di prodotti tipici dell'area vesuviana. Presente anche l'Associazione nazionale sindrome di Nooan. Hanno movimentato la mattinata il gruppo oplontino “Quelli della Curva” con tammurriate napoletane, canti e balli popolari».