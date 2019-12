A cura della Redazione

Convenzione tra lo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Torre Annunziata e la Camera di Commercio di Napoli per l’utilizzo del portale “Impresa in un giorno”.

«Si tratta di un servizio telematico nazionale che ha l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione – spiega l’assessore alle Attività Produttive, Bruno Orrico – e di rendere i procedimenti più veloci ed efficienti. A partire dal 1 gennaio 2020 sarà possibile collegarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it per l’invio e l’acquisizione di tutte le informazioni in materia di Attività Produttive. In questo modo, cittadini, imprenditori e professionisti del settore, avranno a disposizione un canale diretto con la Pubblica Amministrazione.

Venerdì 27 dicembre, alle ore 10, presso l’Aula Consiliare di via Provinciale Schiti, 51 – conclude Orrico – ci sarà un incontro aperto al pubblico al quale parteciperanno le specifiche professionalità del territorio, le utenze interessate e le associazioni di categoria, al fine di spiegare come utilizzare il portale in maniera corretta ed efficiente».