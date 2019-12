A cura della Redazione

Rischia di saltare il tradizionale mercatino natalizio dell'Annunziata (via De Simone) del 23, 24, 30 e 31 dicembre. Infatti le richieste finora pervenute - secondo una nota dell'assessore al Commercio, Bruno Orrico - chi ha depositato la propria istanza non è in possesso dei requisiti necessari. Pertanto l'Amministrazione comunale ha inteso prorogare la scadenza dell’Avviso Pubblico relativo alle manifestazioni d’interesse per tale mercatino.

«La volontà dell’Amministrazione Comunale - afferma Orrico - è quella di mantenere in vita uno degli appuntamenti tradizionali più sentiti dai nostri concittadini. Purtroppo, fino ad ora, chi ha depositato la propria istanza non era in possesso dei requisiti necessari. Ci tengo a sottolineare che l’attività di vendita di prodotti alimentari su un’area pubblica deve essere svolta nel pieno rispetto delle norme fiscali, igienico-sanitarie e dei regolamenti locali di polizia annonaria. Mi auguro - conclude - che entro venerdì possano arrivare documentazioni che soddisfino i requisiti richiesti dall’Avviso».

I soggetti singoli e le associazioni di categoria interessate dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune oplontino al corso Vittorio Emanuele III n. 293 (Palazzo Criscuolo) o inviarla tramite posta elettronica certificata all’indirizzo suap@pec.comune.torreannunziata.na.it, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 20 dicembre.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Avviso e scaricare la modulistica direttamente dal portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.