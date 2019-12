A cura della Redazione

Una stella di Natale per i commercianti della zona Trinità.

È l’iniziativa promossa dal presidio di Libera di Torre Annunziata a cui hanno aderito Fai, Osservatorio per la legalità, Azione Cattolica, Associazione Figli in cielo.

L'appuntamento era per ieri sera, mercoledì 18 dicembre. “Il gesto è di contrasto al racket - afferma don Ciro -. Le stelle, che prima venivano consegnate per riscuotere il pizzo, ora sono state donate ai commercianti per dire loro che non sono soli. Qualcuno all’inizio è stato un po’ diffidente, ma quando è stato spiegato loro il fine dell’iniziativa, nessuno si è sottratto alla nostra vicinanza. Superare la paura, ritrovare la consapevolezza che insieme si può affrontare l'arroganza di chi vuole imporre le sue regole – conclude il presidente di Libera -, è il miglior messaggio che avremmo potuto dare”.