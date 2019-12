A cura della Redazione

Definito il programma degli appuntamenti natalizi a Torre Annunziata. Tra arte, cultura, solidarietà ed intrattenimento per i più piccoli, gli eventi si snoderanno per il tutto il periodo festivo.

Nelle giornate del 24 e 31 dicembre, vigilie di Natale e Capodanno, animazione e giochi per famiglie e bambini a Villa Parnaso. Sempre qui, il 31 dicembre, ci sarà il tradizionale brindisi di fine anno.

Il 6 gennaio, dalle 10 alle 13, l'Amministrazione comunale incontra i cittadini nell'ambito di un confronto-dibattito sui probvlemi della città. Si discuterà in particolare della gestione dei rifiuti.

Previste tre giornate di isole pedonali. Lunedì 23 dicembre, dalle ore 17 alle ore 24, sarà istituito il divieto di sosta e circolazione in piazza Ernesto Cesàro, dall’altezza del Monumento ai Caduti fino all’intersezione con corso Vittorio Emanuele III.

Martedì 24 e martedì 31 dicembre, divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18, e di circolazione dalle ore 11 alle ore 18, lungo corso Umberto I, dall’intersezione con via G. Alfani fino a quella con via Dei Mille, e in via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I.

Intanto, a causa di avverse condizioni meteorologiche, l'evento "Luna Park di Natale", previsto per sabato 21 dicembre, è stato spostato a lunedì 23 dicembre.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO